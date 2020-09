Sky – Kumbulla, saltano Lazio e Inter: firma in arrivo con il nuovo club

A lungo cercato dal Napoli, il difensore attualmente in forza al Verona Marash Kumbulla sembra aver finalmente trovato la squadra per cui giocherà la prossima stagione. Si era parlato della Lazio, poi è stato ad un passo dall’Inter; alla fine però sarà la Roma di Fonseca ad aggiudicarsi il centrale classe 2000. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante lo speciale calciomercato, i giallorossi non sono solo attivi in attacco, dove tiene banco la questione Milik, ma anche, anzi soprattutto, in difesa: dopo il colpo Kumbulla è pronto l’assalto ad Armando Izzo, altro giocatore che piace al Napoli, e a Chris Smalling, che avendo convinto in prestito nell’ultima stagione ha spinto il club capitolino a voler optare per un trasferimento a titolo definitivo.