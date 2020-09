Filtra ottimismo per il rinnovo di Hysaj. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sabato ci sarebbe stato un incontro tra Giuntoli e il procuratore Giuffredi. Si attende il via libera di De Laurentiis per ufficializzare il tutto. L’ingaggio proposto al terzino albanese sarevve di 2,5 milioni con un bonus alla firma e buonuscita in caso di cessione.