Arek Milik verso il sì alla Roma, anche perché la Juventus al momento non sembra essere più interessata al polacco. Il club giallorosso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe raggiunto un accordo col Napoli che prevede il pagamento di 3 milioni di euro per il prestito, 15 per il cartellino e 7 di bonus, per un totale di 25 milioni.