Mediaset conferma: “Milik sarà della Roma, ufficialità attesa in giornata”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente che poco fa aveva parlato della trattativa in dirittura d’arrivo tra Napoli e Roma per Arek Milik, il giornalista di Sportmediaset Marco Cherubini ha confermato quanto anticipato dai suoi colleghi, aggiungendo dettagli e cifre dell’operazione: “Ufficialità in giornata? E’ molto probabile, si è prossimi alla chiusura di un affare che conviene a tutti. Il contratto che il polacco percepirà a Roma va dai 4.5 mln netti a salire, con i giallorossi che andranno a risparmiare a fronte dei 7 mln annuali di Dzeko. Milik voleva la Juve, ma ha capito che con l’addio di Sarri quella strada era ormai preclusa. Nel club capitolino avrà un ruolo centrale, sarà la punta titolare di riferimento, mentre al Napoli era in ballottaggio costante. La Roma aspettava a chiudere per via di alcune perplessità legate alle condizioni fisiche del giocatore, ma adesso anche questi aspetti sono stati risolti. Si attende solo che venga messo tutto nero su bianco, poi Milik sarà un nuovo giocatore della Roma”.