GdS – Atalanta, piace un terzino che fu accostato al Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta lavorando molto per fornire un rinforzo di spessore per la fascia sinistra a Giampiero Gasperini. Nel mirino della squadra bergamasca infatti ci è finito un ex pallino di Giuntoli, Dimitrios Giannoulis. Terzino sinistro greco di proprietà del Paok Salonicco, il difensore classe ‘96, fu seguito molto dai partenopei che, ai tempi cercavano di pescare il vice Mario Rui in Grecia (contemporaneamente il club di De Laurentiis contattò l’Olympiacos per Tsimikas, ora al Liverpool). Futuro Italiano quindi per Giannoulis che potrà concretizzarsi con la maglia della Dea.