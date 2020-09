Di Marzio: “Non cederei Koulibaly! Osimhen dal primo a Parma? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed ex allenatore azzurro, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato in uscita della squadra azzurra. Queste le sue parole: “Sono sicuro che a Parma, Osimhen partirà titolare! Lo conosco molto bene, ve ne ho già parlato tanto, e sono convintissimo che possa incidere già nel primo match di Serie A al Tardini.

Koulibaly? E’ un mercato molto particolare questo, per via del Covid le squadre non possono permettersi investimenti troppo onerosi. Per cui i top player restano quasi tutti alle loro attuali squadre, farei lo stesso con il senegalese. Potrebbe dare una grandissima mano, sinceramente avrei fatto a meno degli acquisti di Lobotka e Lozano“.