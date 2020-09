Dalla Spagna – Suarez si allontana dalla Juventus! Questo il motivo del rallentamento: le ultime

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica catalana, Rac1, Luis Suarez si sta allontanando sempre di più dal suo possibile approdo alla Juventus. Il motivo del rallentamento è stata la consapevolezza di non riuscire a tesserare in tempo l’uruguayano. Infatti el pistolero, per passare alla Juventus, avrebbe bisogno di ricevere lo status comunitario, pratica per la quale serve ancora molto tempo. I bianconeri, quest’anno, hanno ingaggiato già due extracomunitari (McKennie ed Arthur) raggiungendo così il numero massimo previsto per la stagione in corso.

Senza diventare cittadino comunitario dunque, Luis Suarez non può ufficializzare il suo passaggio alla Juventus. Trattativa che si complica parecchio perchè anche se l’ex Liverpool dovesse riuscire a svincolarsi dal Barcellona ed ottenere lo status in un secondo momento, sarebbe comunque in ritardo per la presentazione della lista Champions.