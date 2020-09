Da Roma – Milik, Dzeko, il valzer attaccanti può chiudersi: i dettagli

Il giro di valzer degli attaccanti oggi può chiudersi: Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus e soldi al Napoli (per il polacco in scadenza di contratto). L’offerta della Roma: 18 milioni di fisso, 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions. Proposta vicina alla richiesta di De Laurentiis di 25 mln fissi e l’offerta di Fienga a 15 più 5 di bonus a risultato. In questo giro di attaccanti a fare la sua parte dovrà essere anche la Juventus, che dovrà finanziare quasi tutta la parte fissa dell’accordo fra Napoli e Roma versando 15 milioni per Dzeko nelle casse del club della capitale. Contento di questo sarebbe anche Pirlo. Lo scrive l’edizione romana del Corriere della Sera.