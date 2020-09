Resta in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly. Non solo Manchester City sul difensore azzurro, ma anche il Psg. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualche giorno fa Leonardo avrebbe chiamato De Laurentiis per chiedere informazioni sul senegalese. Inoltre, Koulibaly avrebbe comprato casa a Parigi, anche se per scelta personale e non calcistica.