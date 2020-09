Non solo il futuro di Koulibaly, anche quello di Maksimovic è ancora in bilico. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2021 e chiede un ingaggio di 2,8 milioni di euro a stagione, mentre il Napoli è fermo a circa 2 milioni. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la cessione di Koulibaly al City o al Psg potrebbe far convincere Giuntoli a cercare un accordo con Maksimovic. Anche Luperto è in partenza, con tanti club di A pronti ad acquistarlo.