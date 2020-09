Memphis Depay è ormai a un passo dal Barcellona. La conferma arriva anche dall’Olanda, non solo dalla Spagna, dove Voetebal International riporta perfino i termini dell’accordo del trasferimento dell’attaccante orange, dal Lione in blaugrana. Il club francese intascherà 30 milioni (pagò 16 il suo cartellino, nell’estate 2017), l’attaccante 26enne firmerà un quadriennale. Nelle prime due giornate della Ligue 1, Depay ha già segnato 3 gol. Si tratterebbe del primo colpo dell’era Koeman. L’acquisto da parte del Barça dell’ex United, che era anche un obiettivo della Roma, spingerà i giallorossi a puntare forte su Arek Milik per l’attacco, ma bisognerà prima definire la situazione legata al futuro di Edin Dzeko, sempre più vicino alla Juventus di Pirlo.

Fonte: ANSA.it Calcio