Nel corso della puntata di ieri sera di MondoNapoli Live si è parlato anche di calciomercato. Tra i temi di attualità legati ad entrate ed uscite persiste quello di Kalidou Koulibaly, per il quale – la settimana appena iniziata – potrebbe essere decisiva per il trasferimento al Manchester City. L’unica offerta ufficiale formulata dai Citizens è già stata rifiutata dal club partenopeo, che chiede almeno 70 milioni di parte fissa più svariati bonus. Nei prossimi giorni è previsto l’ultimo assalto degli inglesi, che andranno a formulare una nuova proposta ufficiale per il centrale senegalese, che ha già concordato i dettagli contrattuali.

L’addio di Koulibaly spinge Nikola Maksimovic alla permanenza. Il serbo, che – come Kalidou – è assistito da Ramadani, pare essere pronto a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021. Verso il prolungamento fino al 2025 anche Elseid Hysaj: decisiva la volontà di Gennaro Gattuso di confermare il terzino albanese. In uscita, ovviamente, c’è sempre Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha un accordo con la Roma per un quinquennale da 4,5 milioni netti più bonus (per approfondire). Ora i giallorossi vogliono avvicinarsi alla richiesta del Napoli, che da 30 milioni più bonus è scesa a 25 e potrebbe abbassarsi ulteriormente.

In entrata è da registrare un interesse concreto per Gerard Deulofeu. L’esterno del Watford non è ai primissimi posti nella lista di Giuntoli, ma è un profilo da tenere in considerazione soprattutto se saltassero obiettivi prioritari (tipo Boga). Il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo per non meno di 20/25 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo, patron del Watford, potrebbero facilitare un possibile discorso legato ad un prestito con diritto di riscatto.