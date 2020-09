Stando a quanto riportato da As, il Manchester City avrebbe offerto 89 milioni di euro più 5 di bonus all’Atletico Madrid per portare in Inghilterra José Maria Jimenez. Il club spagnolo vorrebbe, però, il versamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Sempre secondo il portale spagnolo, le trattative tra i due club sarebbero appena iniziate.

È chiaro che, in caso di riuscita positiva dell’affare tra City e Atletico, Kalidou Koulibaly si allontanerebbe quasi definitivamente dal club di Manchester.