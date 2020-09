Previste per lunedì mattina le visite mediche di Vedat Muriqi con la Lazio alla clinica Paideia di Roma. L’attaccante di origini kosovare arriva dal Fenerbahce per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In passato era stato accostato anche al Napoli come sostituto di Arek Milik. Poi, i partenopei hanno chiuso per Victor Osimhen e terranno Andrea Petagna, che – con Mertens -, completeranno la batteria di centravanti per la stagione 2020/21.