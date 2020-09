Tuttosport – Milik rischia di finire in tribuna per un anno

La situazione di Milik è sempre più complessa. L’attaccante polacco, apertamente sul mercato, non riesce a trovare una sistemazione.

Come scrive oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport, il polacco potrebbe persino andare a scadenza:

“La posizione del polacco, però, è quella più complessa, tanto da rischiare di finire in tribuna per un anno intero, in attesa di liberarsi a parametro zero nel 2021. La trattativa con la Roma sembra essersi interrotta di fronte al dietrofront di De Laurentiis sull’acquisto di Under”.