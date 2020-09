Sportmediaset – Milik verso la Roma, Napoli pronto a fiondarsi su Boga. Accordo più vicino per Koulibaly, scelto il sostituto

La situazione di Arkadiusz Milik è diventata un vero e proprio rebus. Dopo essere finito ai margini del progetto tecnico, come confermato anche da Rino Gattuso, proprio ieri sera dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che il polacco avrebbe comunicato al Napoli di voler restare in azzurro fino alla scadenza del contratto (clicca qui per approfondire).

Quest’oggi invece la redazione di Sportmediaset racconta di un Milik che starebbe entrando nell’ottica delle idee di dover scegliere adesso una nuova sistemazione. Stamattina ci sarebbero stati dei contatti tra Napoli e Roma; la richiesta è di 35 milioni di euro ma si potrebbe chiudere anche a 25 + 5 di bonus. Se entreranno questi soldi, allora la dirigenza partenopea andrebbe diretta su Boga. L’ivoriano resta la priorità, nonostante ci sia anche l’opzione Deulofeu.

Per quanto riguarda invece Koulibaly, il Napoli attende il rialzo del Manchester City che per il momento è arrivato ad offrire 75 milioni, ma ADL ne vorrebbe almeno 80. Il sostituto potrebbe essere Sokratis Papastatopoulos, con cui c’è già un discorso economico in atto. Il greco, inoltre, non è andato neanche in panchina con l’Arsenal nella sfida odierna contro il Fulham in Premier League