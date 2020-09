Sky – Non solo Boga, l’Atalanta insidia il Napoli per un altro obiettivo!

Non solo Lammers, l’Atalanta sta provando a prendere anche Josip Brekalo del Wolfsburg. I nerazzurri vorrebbero ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il club tedesco, invece, vorrebbe privarsi del giocatore solo a titolo definitivo. Qualche settimana fa si era parlato di Brekalo anche in chiave Napoli: il suo nome, infatti, era sulla lista del club azzurro per quanto riguarda gli esterni offensivi e c’erano anche stati i primi contatti. Ora l’Atalanta sta provando a prendere il classe 1998 per provare ad aggiungere, oltre a Lammers, altre forze fresche al reparto offensivo di Gasperini.

Fonte: Sky Sport