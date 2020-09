Sky – Milik-Roma, svelata l’offerta rifiutata dal Napoli. Si complica Dzeko-Juve

La squadra che si è mossa con maggiore concretezza per Milik è stata la Roma, che però si è vista respingere la propria proposta di 10 milioni di euro più Cengiz Under a fronte di una richiesta del Napoli di 35 milioni cash senza contropartite tecniche. A questo punto si allontana ulteriormente anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, il cui eventuale trasferimento era proprio legato all’arrivo in giallorosso di Milik, individuato come erede perfetto per l’attaccante bosniaco.

Fonte: Sky Sport