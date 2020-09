Il Napoli non è alla ricerca di terzini sinistri perchè ha già scelto il giovane polacco Michal Karbownik, classe 2001, del Legia Varsavia, come eventuale sostituto di Faouzi Ghoulam. Lo fa sapere Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli mi smentisce le voci su Junior Firpo del Barcellona ed Emerson Palmieri del Chelsea. Quest’ultimo ha un ingaggio di 4 milioni ed i Blues non apre al prestito”.