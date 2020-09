Aspettare la scadenza del contratto (30 giugno 2021) significa perdere l’Europeo (inizio 11 giugno 2021). Arkadiusz Milik conosce il rischio e la decisione di restare potrebbe essere un modo per far abbassare le pretese mettendo il Napoli spalle al muro. Saltato lo scambio con Cengiz Under (verso l’Hertha Berlino), la richiesta dei partenopei è di 30 milioni più 5 di bonus. Secondo quanto raccolto da MondoNapoli, la Roma sarebbe pronta ad offrirne 18 più bonus. Le cifre al ribasso potrebbero attirare altri club: Tottenham, Atletico e Lipsia restano alla finestra. Per la Juve, il polacco non è una priorità, ma i bianconeri potrebbero tornare in corsa se saltassero alcuni obiettivi.

