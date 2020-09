Gerard Deulofeu, come Josip Brekalo, non è in cima alla lista degli esterni offensivi osservati da Cristiano Giuntoli. La valutazione del calciatore spagnolo, che piace anche al Milan, è di 20/25 milioni di euro trattabili. Ottimi e duraturi sono i rapporti tra De Laurentiis ed il patron del Watford, Pozzo: si potrebbe imbastire una trattativa su un prestito con diritto di riscatto. Ad ogni modo, Jeremie Boga resta la priorità del Napoli. Il club partenopeo ha formulato un’offerta (da concretizzare dopo la cessione di Koulibaly) da 30 milioni più 5 di bonus o 30 più il cartellino di Adam Ounas: no del Sassuolo, che ha fissato il prezzo a 40 milioni cash.

