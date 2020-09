Come riportato da Si Gonfia la Rete, il Napoli starebbe cercando in tutti i modi di vendere Arkadiusz Milik. Secondo le ultime indiscrezioni (clicca qui per saperne di più), la Roma sarebbe in vantaggio sul polacco ma nulla può concretizzarsi senza che si sblocchi la cessione di Edin Dzeko, in attesa di una risposta da parte della Juventus che a sua volta sta aspettando Luis Suarez, ancora bloccato per la questione passaporto.

Il presidente azzurro De Laurentiis sarebbe scettico sulla cessione del polacco in Italia alle proprie condizioni. Per questo motivo (e forse anche per mettere pressione alla Roma), avrebbe proposto Milik ad alcuni club esteri chiedendo una cifra pari a 30 milioni di euro, trattabile a non meno di 25.