Non è facile capire quale sarà il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli non è stato convocato da Gattuso per l’amichevole contro il Pescara. Nel post partita, l’allenatore ha infatti spiegato la situazione: «Il Napoli è stato chiaro, Milik non ha voluto rinnovare, ora deve andare via».

Come racconta oggi Il Corriere dello Sport, una delle squadre più interessate a Milik è la Roma, con cui il Napoli avrebbe anche trovato un accordo:

“Napoli e Roma stanno chiacchierando, a oltranza, hanno fatto (clamorosi) passi in avanti, hanno contratti pronti per definire un affare da trenta milioni di euro (venticinque cash e cinque di bonus) e sono disposti ad aspettare, ma neanche tanto. A Milik, che si è promesso alla Juventus in tempi non sospetti, è stato spiegato: è in vendita, gli piaccia o no”.

Tuttavia, la trattativa andrà avanti senza l’inserimento di Cengiz Under. Come ha anticipato ieri Fabrizio Romano, esperto di mercato di Sky Sport, l’Hertha Berlino ha mostrato interesse verso l’esterno turco. Lo conferma anche Il Corriere dello Sport:

“Per ora, non c’è più la possibilità di inserirci Cengiz Under, ritenuto vicino all’Hertha Berlino”.