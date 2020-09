Spunta una nuova pretendente per il difensore del Torino Armando Izzo. Secondo Il Corriere della Sera, oltre al Napoli anche la Roma sarebbe interessata al difensore napoletano, già avvistato nella capitale nelle scorse settimane. Non sarà semplice però intavolare una trattativa con i granata per via della valutazione alta del calciatore e del contratto in scadenza nel 2024.