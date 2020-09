Cm.com – De Paul vuole restare in Italia. Juve in pole, ma occhio al Napoli

Accostato già al Napoli, Rodrigo De Paul ha molte pretendenti sia in Italia che non. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo il Leeds anche lo Zenit avrebbe fatto un sondaggio per l’argentino. Ma il numero 10 dell’Udinese al momento starebbe aspettando una chiamata dall’Italia, destinazione da lui gradita. La richiesta per il suo cartellino è di 35 milioni di euro. La Juventus nelle ultime settimane ha avuto dei contatti con il club friulano e con l’entourage del giocatore. Ma attenzione anche al Napoli, che ha ottimi rapporti con la dirigenza dell’Udinese. In più, il calciatore sarebbe molto apprezzato da Gennaro Gattuso.