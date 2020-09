AS – Calemme: “Il Napoli ha ricevuto diverse offerte per Milik. Roma in pole, ecco da cosa dipenderà la cessione ai giallorossi”

Mirko Calemme, giornalista AS, ha parlato sul proprio profilo twitter della situazione di Arkadiusz Milik. Il polacco starebbe pensando di rimanere a Napoli per un altro anno aspettando la scadenza del suo contratto, ma nulla è scontato. Infatti, su di lui c’è sempre in pole la Roma. Di seguito le ultime indiscrezioni riportate da Calemme:

“Il Napoli ha ricevuto varie offerte per Milik, tutte rifiutate. Si sono fatte avanti il Lipsia, il Bayer Leverkusen e la Fiorentina, ma nessuna di queste proposte si avvicina a quelle della Roma. Un suo eventuale trasferimento in giallorosso dipenderà da Dzeko, dalla Juventus e da Suarez“