CdM – Domenica incontro Napoli-Mendes per definire una cessione, ecco di chi si tratta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, domenica è in programma a Lisbona un incontro tra Mendes e il Napoli per parlare di una cessione. Il mercato in entrata degli azzurri infatti dipende moltissimo dai colpi che riuscirà a piazzare in uscita. Nel meeting si parlerà infatti di Fouzi Ghoulam che è ricercato dai Wolves in Inghilterra, club di cui il famosissimo procuratore è uno dei principali azionisti.

L’algerino infatti, assieme a Koulibaly e Milik, è uno dei primi indiziati a lasciare il club di De Laurentiis. Lo scarso utilizzo che ne è stato fatto del terzino, anche in seguito al terribile infortunio ai legamenti del ginocchio, è stato uno dei fattori determinanti.