La cessione di Kalidou Koulibaly è tutt’altro che alle porte. Nonostante l’interesse si sia concretizzato da settimane, il Manchester City è infatti ancora lontano dalle richieste di De Laurentiis per il centrale senegalese.

Secondo quanto appena riportato da Sky Sport, questo favorisce l’inserimento nella trattativa del PSG di Leonardo. I francesi sono alla ricerca di un sostituto di Thiago Silva, e sono in corsa per Koulibaly. Intanto, il City di Guardiola resta in pressione e prepara una nuova offerta.