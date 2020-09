Dopo l’addio di Allan, diventa essenziale per il Napoli cercare un centrocampista difensivo. Nella giornata di ieri è circolato il nome di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari.

Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Negli scorsi giorni c’è stato l’incontro tra Giuntoli e Bentancurt, il manager del centrocampista che ha dato l’ok per avviare una trattativa. Nandez s’è detto entusiasta dell’eventuale nuova destinazione“.

La trattativa è però ancora piuttosto turbolenta. Il Cagliari ha chiesto infatti Ounas, ma non con uno scambio alla pari:

“Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente. Al Napoli ha offerto Nandez, ma vorrebbe un conguaglio in denaro. Richiesta che il club napoletano non può soddisfare. Il Napoli lo valuta 15 milioni e ha offerto uno scambio alla pari. Una condizione che non convince Giulini e Carta, ma la trattativa va avanti”.