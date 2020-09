Nel corso della puntata di ieri sera di “MondoNapoli Live” si è parlato di svariati temi legati al calciomercato. In particolare, di Nahitan Nandez (per saperne di più) e Jason Denayer, centrocampista e difensore, rispettivamente di Cagliari e Lione, new entry nel listone di calciatori accostati al Napoli. Proprio gli azzurri, nell’ambito dei discorsi legati alla cessione di Ounas ai sardi, hanno chiesto l’inserimento dell’ex mediano del Boca Juniors nella trattativa.

L’esterno algerino, in prestito lo scorso anno al Nizza, è valutato circa 12 milioni. Di circa 35, invece, è il costo del cartellino di Nandez: si potrebbe ragionare su uno scambio più un sostanzioso conguaglio in favore del Cagliari. Del resto, l’uruguaiano sarebbe entusiasta di vestire la maglia azzurra. Lo sarebbe meno Ounas, che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo all’estero piuttosto che in terra sarda. Per il centrocampo resta comunque calda la pista che porta a Jordan Veretout, primo nome sul taccuino del ds Giuntoli.

In difesa, invece, se dovesse partire Kalidou Koulibaly è da registrare la nuova candidatura di Denayer (per sapere di più). Grande velocità e prestanza fisica, il centrale belga di proprietà del Lione, ha una valutazione non inferiore ai 15 milioni. Con Sokratis e Senesi si aggiunge alla lista dei papabili sostituti del difensore senegalese.