Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, l’interesse del PSG per Fabian è sempre più forte. Nonostante Leonardo abbia più volte dichiarato che il mercato del Paris sarà fermo fin quando non avverranno le cessioni, il club francese è in pressing. Per questo motivo, Giuntoli ha deciso di cautelarsi riallacciando i contatti per Szoboszlai:

“Anche per questa ragione [..] il Napoli ha intensificato i contatti per Dominik Szoboszlai, che il Salisburgo valuta non meno di 40 milioni di euro. Ma il ragazzo ha un contratto che scadrà nel 2022 e ha detto al suo club che non ha intenzione di rinnovare. Il Napoli potrebbe approfittarne per strappare uno sconto sul prezzo”.