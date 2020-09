La cessione di Koulibaly influenzerà i movimenti di mercato del Napoli da qui al 5 ottobre. Come ha ammesso a più riprese anche De Laurentiis, il vice-capitano del Napoli è in vendita, eppure non si riesce a trovare un accordo con il Manchester City.

Tuttavia, ci sono novità. Oggi Il Corriere del Mezzogiorno racconta che:

“Il Manchester City vuole chiudere l’affare entro il 15 settembre, ma ha solo l’accordo con Koulibaly, non c’è ancora il rilancio per convincere De Laurentiis”.

Se l’affare non dovesse concretizzarsi, il Napoli proverà a sondare il piano B, continua Il Corriere:

“Il piano B potrebbe essere il PSG, che è interessato anche a Fabian Ruiz, ma Leonardo deve prima vendere di comprare. Il Napoli mantiene la propria posizione e attende almeno un’offerta ufficiale di 70 milioni più bonus per far partire il gigante senegalese”.