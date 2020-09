Sportitalia – Napoli, esperienza in C per due azzurrini: i dettagli

Il Napoli è a lavoro sul mercato non solo per le entrate e uscite per la prima squadra, ma anche per ‘sistemare’ diversi giovanissimi del vivaio per concedere loro minutaggio e per far continuare il loro percorso di crescita. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, parla proprio del futuro di due azzurrini sul suo portale alfredopedulla.com:

“Doppia operazione con il Napoli per il Legnago: è fatta per il prestito del difensore Alessandro Zanoli, classe 2000, e dell’attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001. Per loro interessante esperienza in Serie C”.