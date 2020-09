Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly:

“Al momento non sono arrivate offerte ufficiali o ufficiose al Napoli per Koulibaly. De Laurentiis le aspetta direttamente dal City e non da Ramadani. Non credo che il club inglese investi 75 milioni per il difensore senegalese, credo porranno essere 70 o meno”.