Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Il Napoli insiste per Veretout, ma la Roma non vuole cederlo. Gli azzurri, dunque, stanno puntando di nuovo Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Il calciatore ungherese sta forzando la mano col proprio club per essere ceduto”.