LE PILLOLE DI MN – Sono su YouTube gli aggiornamenti di mercato del Napoli

Nel nostro consueto appuntamento serale con MondoNapoli Live sono state fornite importanti notizie di calciomercato. Per quanto riguarda Milik, la Fiorentina chiede il cartellino del calciatore che denota un interessamento il Napoli propone tre nomi come alternativa: Milenkovic, Chiesa e Castrovilli. Trattativa allo stato embrionale ma si cerca una soluzione per Milik mentre alla Roma il Napoli potrebbe premere per Veretout anzichè Under.

Oltre a Milik però si deve concludere anche l’affare Kalidou Koulibaly e c’è un nome nuovo per sostituirlo: Denayer. L’agente del calciatore si è dimostrato disponibile a parlare con la società partenopea in quanto interessati ad un affare con loro. C’è da sottolineare che rispetto a Sokratis per lui il Napoli deve fare un investimento non inferiore a 25mln.

C’è anche un’ipotesi di scambio tra Nandez al Napoli e Ounas al Cagliari. Ieri sera c’è stato un incontro tra gli agenti di Nandez e Giuntoli. Ad ora c’è solo un interessamento perché il Cagliari non fa sconti e per il calciatore chiede circa 35 milioni. Dalla sua il Napoli ha il cartellino di Ounas che vale 15 milioni di euro e piace molto alla squadra sarda.

