GdS – Scontro De Laurentiis-Manchester City per Koulibaly: la situazione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe in atto un braccio di ferro tra De Laurentiis e il Manchester City per Kalidou Koulibaly.

Infatti, il patron del Napoli non ha intenzione di fare nessuno sconto per il difensore senegalese, che sarebbe contrariato dalla situazione.

La trattativa, ferma appunto per la differenza tra offerta e richiesta – molto alta – del Napoli, condiziona l’intero mercato, bloccando quello in entrata e rendendo il futuro difficilmente pianificabile, per il club e per Koulibaly stesso.