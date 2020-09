Da Firenze – Milik, Commisso cambia strategia: possibile inserimento di due contropartite per arrivare al polacco

La Fiorentina e l’Hertha Berlino sono vicinissimi a trovare l’accordo per la cessione di Piatek ai Viola, ma nonostante ciò il club di Firenze pare abbia preso tempo per parlare con il Napoli di Arek Milik. Il primo tentativo per il polacco è fallito, ma la situazione ad oggi è diversa. Commisso ha cambiato strategia: con l’inserimento di Cutrone, che verrebbe spinto verso Napoli con la possibilità di giocare in competizioni europee, potrebbe avvicinarsi a Arek Milik. Fuori da ogni discorso Castrovilli, più facile che venga coinvolto Pezzella nell’operazione Milik-Cutrone. Lo riporta il quotidiano La Nazione.