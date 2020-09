Come riportato da calciomercato.it, i prossimi in uscita dal Napoli sono Tutino e Palmieri. Per i due giovani giocatori azzurri il presidente De Laurentiis ha già scelto la destinazione.

Sui due azzurrini anche Pescara e Lecce, ma visti i buoni rapporti tra il patron azzurro e Claudio Lotito, è stata scelta come destinazione la Salernitana. La formula che li legherà al club di Castori sarà quella del prestito con diritto di riscatto.