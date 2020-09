ESCLUSIVA – Reguilon più lontano dal Napoli: Man United pronto a formulare una prima offerta, cifre e dettagli

Sergio Reguilon ora è più lontano dal Napoli. Il club partenopeo aveva un accordo di massima con l’entourage del terzino spagnolo ed il gradimento del calciatore stesso. L’agente, con l’assenso del Real Madrid (che vuole monetizzare), ha continuato ad offrirlo in Inghilterra a club come Chelsea, Arsenal e nelle ultime ore anche al Manchester United. Proprio i Red Devils – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione – sarebbero pronti a concretizzare il proprio interesse formulando un’offerta con bonus da 25 milioni di sterline. Il mercato in entrata del Napoli resta bloccato a causa della cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City: gli azzurri aspettano di monetizzare e hanno chiesto Reguilon solo in prestito con diritto di riscatto. Alla finestra resta il Siviglia, che mantiene una corsia preferenziale avendolo valorizzato (in prestito) durante la stagione appena terminata. Ora, però, il terzino della Nazionale spagnola sembra indirizzato verso le Premier League.

RIPRODUZIONE RISERVATA