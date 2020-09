Nel corso di Sky Calciomercato, gli esperti di mercato di Sky hanno fatto un punto anche sul calciomercato del Napoli, partendo dalla cessione di Koulibaly. Queste le sue parole:

“Ramadani ha parlato con il City e ha detto che devono alzare l’offerta se vogliono Koulibaly: gli inglesi hanno già preso Akè, ma Koulibaly sarebbe un vero colpo importante. De Laurentiis vuole 90 milioni, mentre il City ne offerirà 70+bonus: a queste cifre si può chiudere. Inoltre, in caso di partenza di Koulibaly, il Napoli prenderebbe un profilo giovane come Senesi e Sokratis dall’Arsenal come profilo d’esperienza. Inoltre, con i soldi della cessione di Koulibaly, il Napoli farà uno sforzo per prendere sia Veretout sia Boga che piacciono tanto. Al momento, lo scambio Milik-Under è in stand by”.