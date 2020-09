Jeremie Boga è un pensiero fisso per la dirigenza del Napoli. Un desiderio forte, perché convince tutti a cominciare dal presidente De Laurentiis fino al ds Giuntoli passando per Rino Gattuso: l’uomo giusto al posto giusto, il modulo lo esalterebbe e la tipologia d’investimento è nei canoni del Napoli. Insomma, avanti tutta per gli azzurri che ci lavorano da mesi e già preparano una nuova offerta al Sassuolo per il colpo a sorpresa all’improvviso in pieno settembre. Ma c’è ancora strada da fare prima di chiudere.

In primis, non ci sarà alcuna concorrenza dall’Inter che non ha Boga in lista ed eviterà rilanci a dispetto dei rumors, lo ha smentito Carnevali con sincerità perché al momento i nerazzurri non cercano quel tipo di giocatore. Il Napoli invece deve vendere Kalidou Koulibaly al Manchester City per sbloccare il suo mercato in entrata: ha già operato eccome, Osimhen in primis, ma per arrivare ai vari Boga, Veretout & co serve anche fare cassa.

La cessione del senegalese aiuterebbe, anche perché bisognerà avvicinarsi ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo per Boga dopo che il club neroverde ha rifiutato anche la contropartita Ounas con 30 milioni nei giorni scorsi. Niente da fare, prezzo fissato, anche questione di principio oltre che di patti con De Zerbi. Ma il Napoli ha tutta l’intenzione di rilanciare e portarsi a casa un gioiello del nostro campionato. Lo riferisce Fabrizio Romano, giornalista Sky Sport, sul sito calciomercato.com.