Sky – Napoli, opzione a parametro zero per Sokratis: le ultime

Dopo aver ufficializzato la cessione di Allan all’Everton (clicca qui per saperne di più), il Napoli si prepara a definire anche quella di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City è fortemente interessato ma i rapporti con il Napoli non sono affatto buoni, per cui si lavora tramite Fali Ramadani, agente del senegalese.

Con i soldi di Allan e Koulibaly, il Napoli dovrà acquistare un esterno, un difensore e un centrocampista. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra gli agenti di Veretout e la dirigenza azzurra per provare a far decollare la trattativa. Non si sblocca invece la situazione legata a Milik e Under, per cui il Napoli potrebbe virare su un altro esterno, magari Boga.

In difesa il nome caldo è Sokratis Papastatopoulos. Il greco ha il contratto in scadenza nel 2021 ma, come riporta Sky Sport, nelle prossime settimane potrebbe decidere di rescindere con l’Arsenal. In alternativa c’è anche Senesi del Feyenoord.