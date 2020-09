Dalla Spagna – Suarez-Juve, l’accordo allontana Dzeko. Salta anche lo scambio Milik-Under?

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Luis Suarez avrebbe un accordo con la Juventus per un biennale a 10 milioni netti, con opzione per una terza stagione. Il Barcellona, però, ha già comunicato di non ritenerlo più centrale ma vuole comunque ricavare qualcosa dalla cessione. Avanza l’idea di una risoluzione per risparmiare l’anno di ingaggio che resta e la richiesta di una piccola cifra più bonus. Con il trasferimento di Suarez ai bianconeri salterebbe quello eventuale di Dzeko, che potrebbe quindi restare alla Roma. A quel punto sarebbe a rischio anche lo scambio tra Milik e Cengiz Under.