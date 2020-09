L’ex centrocampista del Napoli, Allan, ha rilasciato alcune parole alla TV ufficiale dell’Everton, poco dopo la firma. Queste le sue dichiarazioni:

“È davvero un piacere essere all’Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero di contribuire, come ho sempre fatto nella mia carriera, alla squadra con le mie prestazioni. Spero di fare belle partite e vincere partite importanti insieme ai miei compagni.

Sono in un club con una storia davvero importante in Premier League, e che ha ambizioni reali. E poi c’è Ancelotti. Ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. È grazie alla grandezza del club e il nome dell’allenatore che non ti fa pensare due volte prima di accettare l’Everton”.