Sokratis Papastathopoulos è a un passo dal Napoli. Il difensore greco arriverà dopo la cessione di Koulibaly al Manchester City, per sostituire il difensore senegalese. Sokratis firmerà un contratto biennale da 2.5 milioni circa a stagione. Secondo Il Mattino, poi, l’affare è di fatto in chisura:

“Anche in questo caso, il sì del calciatore è in cassaforte dopo la discesa in campo di Gattuso. E anche l’accordo con l’Arsenal è vicinissimo“.