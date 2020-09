Quando le cessioni di Allan e Koulibaly diventeranno ufficiali, il Napoli non si farà trovare spiazzato. Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, Giuntoli e De Laurentiis stanno lavorando per regalare a Gattuso due colpi da novanta per favorire il passaggio al 4-2-3-1.

Secondo la Rosea, il primo obiettivo è un esterno d’attacco:

“Gli investimenti più importanti […] sarebbero rivolti all’ivoriano Boga del Sassuolo, molto richiesto anche a livello internazionale, e per il quale la valutazione attuale ruota intorno ai 40 milioni di euro”.

Poi, l’idea è quella di rinforzare il centrocampo:

“L’altro tassello importante sarebbe quello del centrocampo, dove l’obiettivo è Jordan Veretout. Che, per caratteristiche completerebbe bene il reparto, dando la possibilità a Gattuso di poter virare verso il 4-2-3-1, che comunque non arriverà da subito. La Roma non vuole privarsi del francese, ma un’offerta sostanziosa, intorno ai 30 milioni potrebbe convincere la nuova proprietà a incassare una cifra importante, in un periodo di profonda crisi, e non solo del calcio”.