Sky – Il mercato del Napoli dipende da Koulibaly: in attesa del City, ecco i 4 nomi per sostituirlo

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che il Napoli sta aspettando un rialzo dell’offerta da parte del Manchester City per aggiudicarsi in via definitiva Kalidou Koulibaly.

Nel momento in cui il calciatore parte si può ritenere riaperto il mercato azzurro sia a difesa ove si tengono d’occhio Sokratis e Senesi per sostituirlo, sia a centrocampo dove Jordan Veretout resta il preferito.

Più complicato sarà l’acquisto dell’esterno d’attacco Boga.