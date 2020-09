Stando a quanto riportato da Sky Sport sembra caldissimo l’asse che porta alla cessione di Koulibaly. Come vi avevamo anticipato in un esclusiva qualche giorno fa, il City sembra seriamente intenzionato ad investire sul senegalese, ma non vuole assolutamente spendere oltre i 70 milioni di euro. ADL ha fissato il prezzo, che si aggira intorno agli 80, ma c’è ancora distanza con il club di Manchester.

Per sostituirlo Giuntoli ha già due piste altrettanto calde. Quella che può portare a Senesi, classe ’97 del Fayenoord, e Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa in esclusiva, Manolas ha già contattato il giocatore greco per convincerlo ad arrivare in azzurro.