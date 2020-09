Come già anticipato qualche giorno fa nella nostra esclusiva (clicca qui per approfondire), adesso è arrivata anche la conferma di Alfredo Pedullà. Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia infatti, in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, ha rivelato importanti novità sulla trattativa Sokratis-Napoli. Stando alle sue parole, il difensore centrale greco avrebbe già l’accordo di massima sul contratto che lo legherebbe agli azzurri. Resta un unico nodo da sciogliere per risolvere definitivamente la trattativa: l’Arsenal. I “gunners” infatti, avendo proposto anche il rinnovo contrattuale al calciatore, non vorrebbe lasciarlo partire a zero per cui bisognerà vedere nei prossimi giorni se riusciranno a trovare un accordo economico con ADL. Di seguito il tweet in questione: